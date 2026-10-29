Финское название острова хотят стереть с карты Карелии

Острову в Ладожском озере хотят назвать в честь монаха

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Остров в Ладожском озере хотят переименовать. С инициативой выступили питкярантские власти, предложение поддержали местные депутаты. Речь идет об острове Сюскюянсаари. Финское название хотят заменить.

В паблике карельского парламента рассказали, что остров несколько раз менял названия. С 17 века он был известен как Аресаари (Аренсаари), в 1760-х годах стал Йоэнсуу, по названию ближайшей деревни, а позднее закрепилось финское слово Сюскюянсаари.

На острове впоследствии появился один из скитов Валаамского монастыря. Монахи прозвали местность остров Святого Германа, в честь одного из основателей монашеской жизни на Валааме, преподобного Германа Валаамского. В советское время на карту вернули финский топоним - Сюскюянсаари.

В 2017 году руководство Питкяранты передало Валаамскому монастырю участок земли на острове и разрушенную церковь Святого Александра Невского. В 2018 году храм начали восстанавливать.

Депутаты Питкярантского округа поддержали идею со сменой названия. Решение местного совета депутатов направят на рассмотрение в карельский парламент.