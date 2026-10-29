Беременная россиянка подхватила страшную болезнь на отдыхе

Лихорадка Западного Нила выявлена у 32-летней женщины на Мальдивах

Фото "Петрозаводск говорит"

Беременная туристка из России заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 32-летняя россиянка находится на седьмом месяце беременности. Она заразилась опасной болезнью после укуса комара на островах. У нее поднялась температура до 39 градусов, начались сильнейшие головные боли, а также боли в спине. Женщина провела три дня в больнице, прежде чем врачи смогли подтвердить, что у нее вирусная инфекция.

Отмечается, что вирус может передаваться от беременной матери к ребенку. Это грозит поражением головного мозга ребенка и нарушением развития органов зрения. У матери болезнь также может поразить нервную систему и вызвать воспаление головного мозга и его оболочек.

Ранее сообщалось о том, что мирный житель погиб при налете БПЛА на российский приграничный регион.