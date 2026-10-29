Минобороны Эстонии планирует строить бункеры у российских рубежей

На границе с Россией появятся более сотни бункеров – часть на частных землях

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У финнов – забор, у эстонцев – бункеры. СМИ сообщили о планах бывшей республики СССР построить более сотни бункеров вдоль границы с Россией.

Часть бункеров планируют разместить на государственных землях, а часть на частной территории. Всего речь идет о 150 сооружениях, которые должны стать частью инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса, сообщает «Фонтанка».

Эстонский министр обороны Мартин Херем уточнил, что для строительства объектов на частных землях придется договариваться с их владельцами. Среди вариантов - выплата компенсации за неудобства, аренда или приобретение участков.