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29 октября 2026
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Мир

Минобороны Эстонии планирует строить бункеры у российских рубежей

На границе с Россией появятся более сотни бункеров – часть на частных землях
забор среди деревьев
изображение сгенерировано Алисой AI

У финнов – забор, у эстонцев – бункеры. СМИ сообщили о планах бывшей республики СССР построить более сотни бункеров вдоль границы с Россией.

Часть бункеров планируют разместить на государственных землях, а часть на частной территории. Всего речь идет о 150 сооружениях, которые должны стать частью инфраструктуры Балтийского оборонительного пояса, сообщает «Фонтанка».

Эстонский министр обороны Мартин Херем уточнил, что для строительства объектов на частных землях придется договариваться с их владельцами. Среди вариантов - выплата компенсации за неудобства, аренда или приобретение участков.

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