Военнослужащие и общественники пройдут крестным ходом по Петрозаводску

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на общегородской крестный ход в День народного единства

фото «Петрозаводск говорит»

Церковная служба и крестный ход пройдут в Петрозаводске в День народного единства (0+).

4 ноября в 9:00 в Александро-Невском соборе пройдет Божественная литургия. В 11 часов начнется крестный ход. Верующие пройдут от собора на Невского до площади Кирова.

Участниками крестного хода станут представители духовенства Карельской митрополии, военнослужащие, участники специальной военной операции, религиозных организаций, национальных общественных объединений, жители и гости Петрозаводска. В 2025 году крестный ход собрал около трех тысяч участников.

Завершится крестный ход в полдень праздничным молебном на площади Кирова, после чего состоится митинг-концерт.