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29 октября 2026
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Россия

Понедельник после Пасхи будет выходным в России

В 2027 году россияне будут отдыхать после православной Пасхи
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Фото "Петрозаводск говорит"

В 2027 году понедельник после Пасхи в России будет выходным днем. Такое случится впервые за шесть лет. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в следующем году Первомай выпадает на субботу, а 2 мая будет праздноваться православная Пасха. По законодательству выходной с субботы переносится на понедельник, 3 мая. Поэтому после Пасхи россияне смогут отдохнуть еще один день.

Напомним, в следующем году сверхдолгих выходных в мае не будет. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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