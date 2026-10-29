Экоактивисты в Петрозаводске собирают пакеты и крышки на переработку

Волонтеры сотрудничают с заводом в Кондопоге

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Сообщество «Спасем тетрапак...», созданное в Петрозаводске несколько лет назад, переросло в более масштабный проект. Теперь волонтеры собирают не только упаковку от молочных продуктов и соков, но и мягкий пластик — это пакеты, которые больше не принимает никто, а также пластиковые крышки с маркировкой 2. Именно такое вторсырье можно отвезти на переработку на завод в Кондопоге. Для жителей Карелии — это просто уникальное предложение.

И многие им уже пользуются. В минувшую субботу экоактивисты выстроились в очереди с пакетами и крышками на разных пунктах сбора. А волонтеры, которые собирали вторсырье, подъезжали на основную точку сбора с набитыми багажниками. У ТЦ на Ленинградской для собранного вторсырья подогнали автомобиль не просто с большим багажником, а с прицепом.

«Я живу за городом. Но слежу за расписанием экологических акций и специально приезжаю в Петрозаводск, чтобы сдать вторсырье, которое пойдет на переработку. Я считаю, что будущее нашей планеты зависит от таких людей, как мы. Я хочу сберечь порядок и чистоту в этом мире. Я хочу хороший пример детям своим передать, так как считаю, что это очень важно. Для будущего, даже уточню — для правильного будущего»,

- рассказала Дарья.

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