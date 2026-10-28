Опасную находку из прошлого сделали в горах Италии

В тающем леднике нашли военные реликвии времен Первой мировой войны

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Более двух сотен боеприпасов времен Первой мировой войны обнаружили в итальянских Альпах. Необычная находка больше века была спрятана под слоем снега и льда, но из-за таяния ледника оказалась на поверхности. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Guardian.

По данным источника, итальянские военные отреагировали на сообщение туристов о взрывных устройствах и отправились в горы. Специалисты обследовали указанный путешественниками район, а также иные локации. В итоге нашли и обезвредили почти 250 боеприпасов, среди которых были итальянские и французские снаряды времен боевых действий между итальянскими и австро-венгерскими войсками в Альпах в 1915–1918 годах.

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