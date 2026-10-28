Отдавшая мошенникам почти 9 млн рублей петрозаводчанка умерла

51-летняя женщина скончалась после крупного обмана

фото «Петрозаводск говорит»

51-летняя жительница Карелии не пережила обман мошенников, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться». Напомним, дистанционные жулики заставили ее отдать 8,7 млн рублей, часть – в долларах. Женщина навещала пожилую маму во Владимире и услышала странный разговор, вмешалась и в итоге сама была обманута.

Жительница карельской столицы выполняла указания мошенников: в Орехово-Зуево передала курьеру 55 долларов, еще 29 300 долларов - в Петрозаводске. Третьему курьеру-девушке она отдала 1 млн 161 тысячу рублей и 900 долларов. При каждой передаче денег курьеры называли кодовое слово «Вася».

Одного из курьеров, молодую девушку, задержали в Петербурге. Судья городского суда отправила задержанную в СИЗО на два месяца. 51-летняя пострадавшая в суд не пришла – она умерла.