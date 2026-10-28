Выдыхаем. «Все включено» остается

В Турции не собираются кардинально менять систему all inclusive

фото «Петрозаводск говорит»

Предложения изменить систему «все включено» в Турции периодически поступают от туристического сектора. Ранее эту популярную у туристов систему предложили разделить на категории – от люкса до бюджетного. Но власти Турции заявили, что менять ничего не собираются, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Эрдогана.

В администрации президента подтвердили, что обсуждения вопроса ведутся с министерством культуры и туризма, различными ассоциациями, связанными с туристической отраслью. Но на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему «все включено» в турецких отелях в новом сезоне не обсуждаются, заверили власти. Также там добавили, что решения по вопросу all inclusive будут учитывать интересы гостей Турции.