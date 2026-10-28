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28 октября 2026
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Общество

Опубликован график выплаты пенсий в Карелии в ноябре

Пенсионерам рассказали, когда можно ждать деньги в ноябре
деньги и карты в кошельке
Фото "Петрозаводск говорит"

Отделение Социального фонда России по Карелии опубликовало график выплаты пенсий в республике в ноябре 2026 года.

По данным СФР, 11 ноября и 21 ноября пенсии будут перечислены на карты жителям Петрозаводска. 12 ноября и 21 ноября деньги могут ждать жители районов Карелии. В соответствии с графиком работы отделений почты будут выплачены деньги пенсионерам, получающим пенсию через почту.

Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий будет перечислена 11 и 12 ноября.

Ранее сообщалось о том, что цены на бензин на частных АЗС в Карелии пошли вниз.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В Карелии ухудшилось качество водопроводной воды

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