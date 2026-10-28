В России снова можно будет купить машину со скидкой по госпрограмме

В правительстве РФ объявили о возвращении льготного автокредитования

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Правительство выделит деньги на перезапуск льготного автокредитования. Ожидается, что возобновление автокредитования поддержит автопром.

С 1 декабря в России возобновят льготные автокредиты. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Финансирование программы льготного автокредитования будет выделено из лимитов, предусмотренных на 2027 год, передает РГ.

Минпромторг вместе с Минфином внесли предложение в правительство России, оно получило поддержку. По словам Мантурова, программа льготных автокредитов будет хорошим подспорьем и поддержкой для автопроизводителей и граждан, имеющих возможность воспользоваться этой программой.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что эксперты зафиксировали смену лидера среди возрожденных российских автобрендов.