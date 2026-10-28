Чиновники объяснили планы отмены электрички в Надвоицах долгами

Жалоба президенту и сбор подписей: в Карелии разгорается скандал из-за отмены электричек

фото «Петрозаводск говорит»

Из-за долгов перед перевозчиками в Карелии могут отменить часть пригородных поездов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе в ответ на жалобу женщины о планах отмены электрички Надвоицы-Сегежа.

Жительница Карелии писала, что электричка - это транспортная доступность для людей, которые работают, учатся в Сегеже, ездят в больницу и поликлинику, в социальные учреждения. Электричкой пользуется дочь женщины, являющаяся инвалидом. Она ездит на работу на поезде (квотируемое место). Женщина опасается, что из-за отмены поезда в 20207 году ее дочь останется без работы, при зарплате в 20 тысяч рублей расходы на проезд составят в 5000 в месяце. Женщина заявила о намерении пожаловаться президенту, а также сообщила о сборе подписей за сохранение электрички.

В Минтрансе сообщили, что рассматривают вопрос отмены ряда пригородных поездов. Решение обусловлено «крайне ограниченными возможностями бюджета» республики на будущий год и значительной задолженностью региона перед АО «СЗППК» по оплате за уже оказанные услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.

В ведомстве добавили, что отменять пригородные поезда планируют только по направлениям, имеющим альтернативное (в том числе автобусное) транспортное сообщение.

В министерстве указали, что электричка вводилась временно на период реконструкции Майгубского моста. По маршруту «Сегежа-Надвоицы» в будни ежедневно выполняется 4 автобусных рейса. Чиновники договорились с перевозчиком о введении дополнительного рейса в вечернее время, в случае принятия решения об отмене электрички.

Решение по электричке будет приниматься по результатам определения размера выпадающих доходов АО «СЗППК» при организации пригородных железнодорожных перевозок в 2027 году, добавили в министерстве.