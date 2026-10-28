Карельский аэропорт за девять месяцев обслужил более 68 тысяч человек

С января по сентябрь текущего года выполнено 666 рейсов по 11 направлениям. Абсолютным лидером по популярности у пассажиров осталось московское направление.

Фото: Петрозаводск говорит

За девять месяцев 2026 года аэропорт Петрозаводска показал заметный рост активности: через него прошли свыше 68 тысяч пассажиров, а общее число выполненных рейсов достигло 666 по 11 направлениям.

Самый высокий спрос на авиаперелеты наблюдался во время летних отпусков. Только в июле аэропорт обслужил 13 469 человек, а в августе этот показатель вырос до 14 362 пассажиров. В среднем с июня по август выполнялось более ста рейсов ежемесячно.

Лидером по популярности остаётся направление на Москву: на него пришлась почти половина всего пассажиропотока — около 30 тысяч человек. Существенно увеличился летом и спрос на южные и западные маршруты. Например, по направлению Калининград с начала года выполнено 65 рейсов — ими воспользовались свыше 9,2 тысячи пассажиров. В Минеральные Воды отправились 47 рейсов, которые перевезли более 7,1 тысячи человек, а в Сочи — 42 рейса с пассажиропотоком в 5,5 тысячи человек.

Помимо этих направлений, из Карелии регулярно летали в Махачкалу, Казань, Екатеринбург, Самару, Минск, Мурманск и Череповец.

По словам первого заместителя Минтранса Карелии Юлии Мизинковой, развитая маршрутная сеть позволяет жителям и гостям республики добираться как до деловых центров, так и до популярных курортов. Авиасообщение играет ключевую роль в транспортной доступности региона, а расширение географии полётов помогает укреплять межрегиональные связи и наращивать туристический потенциал Карелии.