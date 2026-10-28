В Минздраве назвали главную причину смертности

Названы главные угрозы для здоровья россиян

фото «Петрозаводск говорит»

Основная причина смертности в России - сердечно-сосудистые заболевания. Об этом заявил руководитель министерства Михаил Мурашко.

По словам министра, медицина не должна идти только в направлении лечения острых состояний, но и отказываться от этого направления нельзя, передает «Москва 24».

В России сеть сосудистых центров оказывает помощь пациентам с инфарктами и инсультами, лечит периферические тромботические осложнения.

За семь лет больничная летальность от инфаркта миокарда в стране снизилась более чем на 26%. По словам Мурашко, около 70% россиян находятся в группе риска по развитию неинфекционных заболеваний. Причиной являются курение, алкоголь, недостаточная физическая активность и нездоровое питание.