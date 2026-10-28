Россиянина оштрафовали за визит в полицию с ножом в Финляндии

Мужчина забыл выложить нож из кармана, пришел с ним в полицию и получил штраф

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Нож с 10-сантиметровым лезвием обнаружили у 40-летнего россиянина при досмотре на входе в полицейский участок в городе Котка (Финляндия). Мужчина сопровождал свою жену на дактилоскопию, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

Сотрудникам правоохранительных органов россиянин сообщил, что забыл выложить холодное оружие после семейного барбекю. Заверения в том, что цели причинить кому-либо вред, не были услышаны, и мужчина стал фигурантом дела, которое рассматривалось в суде. Россиянину назначили штраф на сумму 360 евро.

Ранее Верховный суд Карелии обязал осужденного экс-министра вернуть миллионные взятки.