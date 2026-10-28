Карелию накроет облачность, в отдельных районах пройдут дожди

Синоптики озвучили прогноз погоды на сегодня

фото «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Петрозаводске облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть умеренно с юго-запада. Температура воздуха установится в пределах +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сортавале, Кондопоге, Медвежьегорске, Калевале, Олонце, Пудоже днем +10;

В Суоярви, Сегеже днем +9.