Двое сбежали с места ДТП в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись вечером на Ключевой

Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Вечером 27 октября в Петрозаводске на Ключевой произошло ДТП. При этом сразу после аварии с места случившегося сбежали два человека.

Инцидент в районе пересечения улиц Ключевая и Петрова попал в объектив городской камеры наблюдения. Все случилось в 20:16. На кадрах видно, как легковой автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил машину, ехавшую по главной. Произошло столкновение. Сразу после удара из первого автомобиля выбежали два человека и бросились наутек.

В результате ДТП транспортные средства получили повреждения. Обстоятельства аварии и побега ее участников предстоит установить специалистам.

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