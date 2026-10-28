Карелия попала в топ новогодних туристических направлений

Экскурсионные туры в нашу республику привлекают путешественников в зимние праздники

Фото "Петрозаводск говорит"

Карелия вошла в список самых популярных направлений для отдыха на Новый год в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туриндустрии.

По данным источника, Карелия наряду с Великим Устюгом и городами «Золотого кольца» попала в топ направлений в сегменте экскурсионных туров. Среди горнолыжных мест отдыха выделяются Сочи и Архыз.

В целом наибольший спрос у туристов на новогодние праздники вызывают курорты Кавказских Минеральных вод, Краснодарского края, а также Москва и Подмосковье.

Ранее сообщалось о том, что интернет и телефонная связь начали работать с перебоями в Карелии.