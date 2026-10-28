Лесной стадион на любимых «Фонтанах» мечтал построить петрозаводчанин

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 28 октября в 2006 году

фото стопкадр

Лесной массив между Кукковкой и Древлянкой – место особенное, там проходит лыжная трасса «Фонтаны». Зимой в выходные дни туда приходят за здоровьем и за удовольствием, по самым скромным подсчетам, до 12 тысяч человек. Во всяком случае, такие цифры были оглашены ровно 20 лет назад. Но никто из властей не занимался благоустройством народно любимой трассы. Это бремя всегда ложилось на плечи энтузиастов. Они уже не рассчитывали на помощь, поэтому опять, когда дело повернуло к зиме, начали по выходным приводить в порядок трассу, чтобы успеть к началу лыжного сезона.

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Как только выпадет снег, по которому можно ездить на лыжах, трасса оживет. Оживлял ее Владимир Койчев с товарищами. Он утверждал, что закончились те времена, когда весь город выходил на Фонтаны, чтобы привести трассу в порядок. Он организовал Клуб любителей лыжных прогулок, участники которого за месяц до начала сезона принимались за благоустройство лыжни. Дел предстояло немало: «Очистка трассы от выросших кустов, - перечислял Владимир Койчев. – Очистка трассы от упавших деревьев. Летом бывают ветра – деревья подгнивают, падают, мы их распиливаем, убираем. Ремонт мостов».

В 2005 году из десяти мостов пять лыжники построили своими усилиями: один бетонный и четыре деревянных. Приходилось использовать растущие рядом деревья, чтобы построить мост: «Администрации города мы неоднократно об этом сообщали, писали. Что надо бы бетонные плиты положить, перекрыть осушительные канавы. Если положить бетонные плиты, они будут долго стоять, и никаких деревьев трогать не надо. В прошлом году мы использовали двести бревен, чтобы построить эти пять мостов». Кстати, трасса действовала не только зимой, ведь есть еще и бегуны, которые ею пользуются в течение года. Есть и любители прогуляться пешком. К тому же этот участок дороги соединяется с велодорожкой, ведущей в центр Петрозаводска.

«Мы катаемся там, где понравится. Бывает, и в городе. Бывает, и в лесу. Тут трасса неплохая. Зимой сложнее, по снегу трудно кататься. Есть и плюс – падать мягче»,

- сказал Кирилл Рекалов, маунтин-байкер.

У Владимира Койчева была заветная мечта – чтобы когда-нибудь лыжная трасса Фонтаны стала лесным стадионом, где можно было бы заниматься спортом круглый год. Но голого энтузиазма для этого было мало – нужна помощь властей.

***

Карельскому государственному педуниверситету исполнилось 75 лет. За эти годы он превратился в крупное учебное и научное учреждение. На девяти факультетах тогда обучались более пяти тысяч студентов. Значительная часть из них училась на факультете физической культуры, который в 2006 году отметил свой юбилей поменьше, зато круглый – 50 лет.

Декан физвоса Владимир Павлович Умнов сам поступил в 1965 году. Сначала осваивал профессию, а потом и работал в стенах здания, которое надолго стало его вторым домом. Его судьбу повторяли многие студенты, выпускавшиеся впоследствии. Возвращаясь в альма-матер, навещая наставников, они приносили подарки. Например, студенты-заочники подарили картину – показывал Владимир Павлович кабинет. Еще из заметных подарков был штурвал – чтобы вместе дружно рулить большим кораблем – факультетом.

«Например, Саша Смирнов приходит и у нас тренируется, скромный приятный молодой человек, без звездной болезни, а потом отлично выступает за сборную страны!»

- рассказал Владимир Умнов.

Талантливых студентов у нас было много. Самые крепкие традиции были у легкоатлетов. «Думаю, что эти традиции будут сохранены, - считал Василий Канабин, старший преподаватель. – Потому что база есть, кадровый состав есть, у факультета самые положительные перспективы в этом отношении». В том году на физвозе учились сильные студенты-легкоатлеты. Виктор Бабин, студент четвертого курса, уже стал призером соревнований как российских, так и международных. С ним рядом стояла группа студентов – медалей не счесть. «Кровью и потом добивались своего», - сказал Виктор.

И в других видах спорта у студентов физвоса были победы. Хрупкая девушка увлеклась дзюдо, стала чемпионкой по Северо-Западу. Дмитрий Харькин был гордостью факультета – на чемпионате России по лыжным гонкам он стал вторым. Кандидат педагогических наук Людмила Федоровна Кенарева работала с гимнастками, у нее имелся многолетний опыт общения со студентами. Большинство выпускников становились не только ведущими спортсменами республики, но и отличными преподавателями, государственными деятелями.

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Карельский краеведческий музей (ныне Национальный) отметил в 2006 году 135 лет со дня основания. Интересное совпадение: музей появился одновременно с появлением знаменитого памятника Петру Первому в Петрозаводске в 1871 году. С того времени в музее сменилось пять поколений сотрудников и пять поколений посетителей.

В киножурнале «Советская Карелия» за 1971 год есть уникальные кадры. Документалисты рассказали о музее (который в те годы располагался в здании бывшего собора Алекандра Невского) к его столетию. Музею были предоставлены здания на площади Ленина в 90-х годах прошлого века, куда он постепенно переехал, бесконечно ремонтируя старые помещения. К юбилею в фойе посетителей встретила выставка «Пять историй о музее», в которую собрали самые древние экспонаты, которые появились в коллекции.

Гостей лично приветствовал и новый на тот момент директор музея Михаил Гольденберг. А до этого он был здесь самым частым, пожалуй, посетителем. Он вел у студентов музейную практику, и его знали в лицо все смотрители. А в 2005 году именно ему предложили возглавить музей.

«Я знал, что здесь сейчас идет реконструкция и реставрация. Практически музей создается заново. И захотелось поучаствовать в этом очень интересном, ответственном деле».

За свою почти полуторавековую историю музей переживал разные времена. В годы Великой Отечественной войны коллекцию эвакуировали в Сыктывкар. Тогда при перевозке пропал целый вагон с экспонатами, но остальное удалось сохранить. Музей 2006 года – это два филиала в районах, наполненные фонды, шесть постоянных экспозиций в Петрозаводске. Сотрудники музея тщательно все сохраняли. Чучела, которые изготавливал Василий Иванович Игнатенко, видел, наверное, каждый. За сорок лет работы он создал более ста копий различных зверей и птиц. По словам мастера, главные критики его творчества – дети: «Они всегда приходили с таким подъемом, восторгом, с радостью. Животное – это животное. Каждому интересно, не только детям, но и взрослым». Когда зашел разговор о реконструкции помещений, Василий Иванович стал ждать, что для его чучел отведут новые просторные выставочные залы.

Отделочные работы в здании вели почти каждый день. Завершить этот глобальный и долгожданный ремонт планировали к 2010 году – тогда под помещения музея собирались отдать весь комплекс зданий на исторической Круглой площади. На это уже выделили средства – около 80 миллионов рублей. Надо сказать, что не все помещения в ансамбле площади все же были отданы музею – в здании, например, и поныне прекрасно себя чувствует министерство культуры Карелии и Центр народного творчества и культурных инициатив.

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Таким было 28 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности