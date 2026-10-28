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28 октября 2026
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Мир

В Китае нашли новое применение кирпичам

Кирпичи вместо домашних животных – новый китайский тренд
кирпич со мхом на подоконнике
Фото создано с помощью Алиса AI

У китайской молодежи появилось новое увлечение – она заводит кирпичи вместо домашних животных. О необычном тренде пишет Газета.ру со ссылкой на The Guardian.

Вместо «хвостика» жители Поднебесной покупают традиционный строительный материал и несколько раз в день опрыскивают его водой. Спустя время на поверхности кирпича появляется мох, который неприхотлив и не требует к себе много внимания.

Китайцы объясняют увлечение просто: кирпич дает чувство уверенности и достижение цели без усилий.

По данным источника, тренд на выращивание кирпичей отражает перемены в китайском обществе — молодежь предпочитает лежать на диване и жить с минимальными усилиями.

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