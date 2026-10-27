Виталий Красулин передавал взятки, надеясь, что его возьмут в Москву

Бывшего карельского депутата допросили по делу Любарского

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

26 октября 2026 года в Петрозаводском городском суде в рамках уголовного процесса над бывшим заместителем Главы РК, экс-мэром карельской столицы Владимиром Любарским, дал показания экс-депутат Законодательного собрания РК, известный в Карелии предприниматель Виталий Красулин. Красулин, который сейчас отбывает наказание за дачу взятки сотруднику ФСБ, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и активно способствовал раскрытию преступлений, в которых обвиняется Любарский. Это объясняет сравнительно мягкое наказание (три с половиной года лишение свободы и штраф в 9 миллионов рублей), которое было назначено Виталию Красулину.

Свидетель рассказал, что на протяжении нескольких лет передавал от учредителя ООО «Диетгрупп» Станислава Мишичева деньги Любарскому за помощь в продвижении компании. ООО «Диетгрупп» занималась организацией питания пациентов медучреждений республики, но далеко не все главные врачи больниц, диспансеров и других лечебных учреждений стремились перейти на аутсорсинг, доверив питание пациентов коммерческой структуре.

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С подсудимым, рассказал Красулин, он познакомился в 2005 году, когда расследовалось уголовное дело, связанное с убийством его компаньона. Тогда Любарский еще трудился в правоохранительных органах. В 2006 году после увольнения Любарского из правоохранительных органов подсудимый недолго работал у Красулина управляющим автоколонны 1126, а потом уехал в Москву. Между ними сохранялись дружеские отношения. После того, как губернатором стал Артур Парфенчиков, Любарский занял должность заместителя Главы РК по внутренней политике.

Со Станиславом Мишичевым свидетель был знаком с 90-х годов, и тот тоже работал юристом в автоколонне 1126. Помещение ресторана «Карельская горница» в Петрозаводске до сих пор принадлежит Красулину и Мишичеву.

По словам Виталия Красулина, непосредственно в деятельности ООО «Диетгрупп» он не участвовал, но на короткое время стал одним из его учредителей в обмен на денежную ссуду, в которой нуждался Мишичев. После того, как Мишичев с ним рассчитался, Красулин вышел из состава учредителей.

Когда Владимир Любарский вернулся в Карелию, Мишичев стал просить у Красулина, чтобы тот переговорил с заместителем Главы РК и попросил поддержку в продвижении ООО «Диетгрупп».

«Ко мне подошел Стас, сказал, что приехал Владимир Константинович, занял определенную должность, есть компания, которая работает с бюджетными организациями, надо этой компании помочь»,

– сказал Виталий Красулин.

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Красулин выполнил просьбу. По его словам, помощь, которую ждал Мишичев, заключалась в том, чтобы как можно больше медучреждений перешли на аутсорсинг, а конкурсная документация была бы составлена таким образом, чтобы обеспечить победу ООО «Диетгрупп». Любарский согласился помочь за 3 процента оборота компании. Деньги Любарскому передавал Виталий Красулин в машине, когда подвозил подсудимого, или на улице около его дома.

Сначала ежемесячно он передавал 200 тысяч рублей, а примерно с 2020 года сумма увеличилась до 600 тысяч рублей в месяц. По словам Красулина, он трудился в качестве посредника с 2017 по 2022 год.

При возникновении проблем, рассказал Красулин, нужно было подключать Игоря Корсакова, который сначала работал в должности вице-премьера карельского правительства по вопросам здравоохранения, а когда Любарский стал мэром, занял его должность.

С Корсаковым, рассказал Красулин, он познакомился в бане, куда ходили и другие приближенные Любарского – Дмитрий Родионов и Павел Дегтярев. Если верить Красулину, Любарский представил его Корсакову именно в бане. Правда, во время оздоровительных мероприятий щекотливые темы не обсуждались.

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Серьезная проблема возникла, когда один из конкурсов выиграла компания из другого региона. По версии Красулина, обычно победитель из другого региона предлагает местной компании на условии субподряда продолжить работу. Но Мишичев не согласился. Представители компании-победителя встретились с Корсаковым и уехали ни с чем, отказавшись от заключения контракта.

Виталий Красулин также рассказал о том, как на аутсорсинг пытались перевести больницу скорой медицинской помощи в Петрозаводске. Изначально именно он разговаривал с тогдашним главным врачом больницы Алексеем Хейфецем, который был против перехода на аутсорсинг и с Мишичевым встречаться не хотел:

«В разговоре, естественно, я сказал, что ты же понимаешь, что Мишичев не один, что Мишичев работает с определенными людьми».

Хейфец объявил конкурс, но в этот момент Красулин повздорил с Мишичевым и намекнул главврачу, что если тот не хочет, то конкурс может не проводить. Конкурс отменили. Позднее с Хейфецем уже встречался сам Любарский. После этой встречи Хейфец уволился.

Красулин утверждал, что деньги за посреднические услуги не брал. Естественно, возник вопрос о том, ради чего Красулин на протяжении многих лет бескорыстно занимался передачей денег?

«Мне интересно было помочь Владимиру Константиновичу в этом смысле и Мишичеву, потому что я знал, что когда-нибудь и мне это пригодится. То, что я помогаю, когда-нибудь зачтется, как-то, в дружеском отношении. Потому что близкие отношения ничто так не укрепляет как финансы»,

– объяснил Красулин.

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Адвокат подсудимого Александр Кукушкин тоже интересовался мотивацией Виталия Красулина при оказании посреднических услуг по передаче денег.

«Тут все просто. Мне была понятна ситуация, что Любарский Владимир Константинович и губернатор в Петрозаводске навряд ли долго задержатся. Я хотел показать свою верность Любарскому для того, чтобы в будущем, возможно, переехать тоже в столицу, если они переедут, если он переедет в столицу, то я тоже перееду»,

– объяснил своей расчет Виталий Красулин.

Его надежды, правда, не оправдались, и переезд произошел совсем в другом направлении. Виталий Красулин выглядел уставшим и потерянным. Во время допроса он пожаловался, что ему тяжело долго стоять.

Красулин один из центральных свидетелей в уголовном деле против Любарского. Ведь именно он на протяжении многих лет передавал деньги подсудимому. Его показания в принципе не противоречат тому, о чем рассказывали и другие свидетели по делу. Из наиболее интересных и еще не допрошенных свидетелей стороны обвинения остался Игорь Корсаков.