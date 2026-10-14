Стало плохо в суде: как мама Руслана Гусейнова выслушала приговор

Сегодня в Петрозаводском городском суде огласили приговор по уголовному делу о сломанной ноге подполковника полиции

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводском городском суде поставили точку в уголовном деле о сломанной ноге сотрудника полиции Алексея Борика. Молодого охранника из ресторана «Каудаль» признали виновным. Судья Ольга Ильичева назначила ему наказание два года условно. Кроме этого суд вынес отдельное постановление в отношении фирмы «Кенгуру», которая нанимает охранников на работу. Руководству напомнили о том, что сотрудники не должны превышать должностные полномочия при охране порядка в ресторане. И дали месяц на проведение проверки. О результатах нужно сообщить в суд.

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Постановлений в отношении сотрудников полиции, которые в пьяном виде ходят по ресторанам, разбрасываются служебными удостоверениями не было. Также как и проверки страхового дела, по которому подполковник Борик получил выплату более 300 тысяч рублей. Не обратил суд внимание и на то, какие травмы и увечья получили охранники из ресторана, когда их задерживали силовики.

Это система. Им можно. Маме Руслана Гусейнова в суде стало плохо. Она плакала, а потом еще долго не могла выйти из зала.

«Я в ужасе. Как же меня разочаровали опять люди! Как же такое вообще может быть?! Всю жизнь парню испортили...»

О том, будут ли защитники Руслана Гусейнова обжаловать приговор, мы узнаем на следующей неделе. Сейчас они взяли паузу для изучения текста приговора. Решение будут принимать коллегиально вместе со своим доверителем.Мы продолжим следить за этой историей.