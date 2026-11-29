В Омске родным погибших в Карелии красноармейцев передали их личные вещи

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В Омске на торжественной церемонии закрытия региональной «Вахты памяти» родственникам погибших в Карелии бойцов Красной армии передали их медальоны и личные вещи, сообщили в паблике поискового отряда «Видлицкий рубеж».

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Спустя 85 лет домой вернулись погибшие в сентябре 1941 года на рубеже реки Тулокса Олонецкого района рядовые 719-го стрелкового полка 7-й Армии Иван Нитиевский, Григорий Гаврюченко, Данила Борисов и Дмитрий Ивахненко.

Останки красноармейцев и личные вещи были найдены поисковыми отрядами «Медведи» и «Видлицкий рубеж».

Ранее карельские поисковики обнаружили подсумок погибших в Карелии красноармейцев.