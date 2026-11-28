Несовершеннолетнюю девочку, пропавшую накануне в Питкяранте, нашли убитой. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета Карелии.
Сегодня, 28 ноября, в лесополосе в поселке Юляристиоя Питкярантского района с признаками насильственной смерти обнаружили тело 14-летней девочки, местонахождение которой было неизвестно с 27 ноября, говорится в сообщении ведомства.
По подозрению в преступлении задержали 16-летнего юношу, знакомого погибшей.
Следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить всех обстоятельства и причины произошедшего.