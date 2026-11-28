Под предлогом перерасчета пенсии женщину запугали и заставили отдать 11 млн рублей

Фото сгенерировано Алиса AI

Преступники обманули 58-летнюю жительницу карельской столицы, выманив крупную сумму денег. Мошенники долго и сложно обрабатывали женщину – горожанка была под сильным психологическим давлением и до последнего не верила, что её обманывали. Когда ей стали угрожать, она пошла в полицию.

Как рассказали в МВД Карелии, все с того, что пенсионерке позвонили якобы из социальной службы и сообщили о перерасчёте пенсии, предложив записаться на приём и продиктовать код, поступивший на телефон. Дальше пошли звонки якобы от силовиков и сотрудников других организаций.

Женщине сказали, что с её счёта был выполнен сомнительный перевод и теперь ее подозревают в преступлении. Представитель «силового ведомства» по видеосвязи показал служебное удостоверение и предположил, что, возможно, пенсионерка стала жертвой преступной схемы, в которой замешаны сотрудники банка. Он убедил петрозаводчанку купить новый телефон, заменить сим-карту и снять все деньги со счёта. Женщина сфотографировала наличные, завернула 3,6 млн рублей в пакет и передала курьеру.

Потом женщину напугали сообщением, будто теперь ее квартира в залоге, и потребовали срочно погасить долг. Петрозаводчанка заняла более 6 миллионов рублей у знакомых и перевела деньги на счета, которые ей назвали телефонные собеседники.

Но на этом мошенники не успокоились и постоянно требовали денег. По их указанию женщина оплатила налог от обещанной пенсионной выплаты, а также съездила в Москву, где передала неизвестному 1,2 млн рублей.

Петрозаводчанка в общей сложности предала аферистам 11 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, добавили в МВД Карелии.