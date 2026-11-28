Бесформенная каменная глыба упала с движущегося грузовика на дорогу

Фото: Стопкадр видео компании «Сампо.ру»

Опаснейшая ситуация возникла в вечерний час пик на проезжей части в Петрозаводске – с грузовика на дорогу упал огромный камень.

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, в 17:32 на пересечении Ключевского шоссе и улиц Калинина, Лыжная, «Правды». Бесформенная каменная глыба рухнула с камневоза на дорогу в тот момент, когда грузовик поворачивал с Ключевского шоссе на улицу Лыжная.



Момент происшествия попал на запись камеры уличного видеонаблюдения проекта «Мой город» компании «Сампо.ру».

Remote video URL Видео компании «Сампо.ру»

Судя по записи, упавший на проезжую часть камень, хоть и создал аварийную ситуацию, однако двигавшиеся следом за грузовиком автомобили не пострадали из-за происшествия.