Опаснейшая ситуация возникла в вечерний час пик на проезжей части в Петрозаводске – с грузовика на дорогу упал огромный камень.
Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, в 17:32 на пересечении Ключевского шоссе и улиц Калинина, Лыжная, «Правды». Бесформенная каменная глыба рухнула с камневоза на дорогу в тот момент, когда грузовик поворачивал с Ключевского шоссе на улицу Лыжная.
Момент происшествия попал на запись камеры уличного видеонаблюдения проекта «Мой город» компании «Сампо.ру».
Судя по записи, упавший на проезжую часть камень, хоть и создал аварийную ситуацию, однако двигавшиеся следом за грузовиком автомобили не пострадали из-за происшествия.