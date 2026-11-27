Американец выиграл миллион после помощи незнакомцу

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Пенсионер из США стал богаче на один миллион долларов (примерно на 82 миллиона рублей) через несколько дней после того, как помог незнакомцу, оказавшемуся в сложной ситуации. Какой именно – не сообщается. Подробностями поделилась Лента.ру со ссылкой на Illinois Lottery.

По данным источника, после жеста доброй воли мужчина подумал, что с ним обязательно произойдет что-то хорошее. Спустя время он купил несколько лотерейных билетов, один из которых оказался выигрышным.

На призовые деньги миллионер планирует купить минивэн и посетить Лас-Вегас.

Ранее художница из Кабардино-Балкарии каждый день играла в лотерею и сказочно разбогатела.