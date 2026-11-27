Простая, но регулярная привычка сформирует полезные для взрослой жизни навыки

Фото: Петрозаводск говорит

То, как проводит свободное время ребенок, может определить его успешность в том, как он будет справляться с вызовами и трудностями взрослой жизни, как будет вливаться в коллектив и будет ли ему хватать выдержки, если что-то пойдет не так.

Специалисты, ссылаясь на результаты исследований, предупредили о том, что поможет сформировать крепкую психику ребенка. Простой способ укрепить детскую психику назвали британские ученые.

Всего одна прогулка в неделю поможет ребенку расти эмоционально более устойчивым, доказали исследователи. Об этом пишет Газета.Ru. Отметим, речь идет о психическом здоровье, а не об укреплении иммунитета. По данным источника, чем чаще ребенок бывает на свежем воздухе, тем более уверенным и самостоятельным взрослым он станет.

Так, результаты исследования показали, что дети, которых хотя бы раз в неделю водили в парк с рождения и до 11 лет, лучше справляются с эмоциональными трудностями и легче выстраивают отношения с окружающими.

Поэтому уже сейчас родителям маленьких детей стоит задуматься о том, что предпочесть для ребенка – отправить его играть во двор, пойти с ним на пикник или пусть «сидит» в телефоне, а также бесконечно смотрит мультики.