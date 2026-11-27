После блэкаута в конце ноября прокуратура Карелии потребовала наладить взаимодействие коммунальных служб и местных властей

В прокуратуре совещались из-за масштабных сбоев в электроснабжении в Карелии.

На совещании 27 ноября были проанализированы причины и условия произошедших в этом году, в том числе с 23 по 25 ноября, аварийных отключений электричества в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском и других районах.

Первый заместитель прокурора республики Сергей Спиридонов от коммунальных служб и местных властей наладить оперативное взаимодействие, быстрее устранять аварии и вовремя информировать о произошедшем население. Городским и районным прокурорам поручено незамедлительно реагировать на любые нарушения закона в сфере ЖКХ и добиваться их полного устранения.

В прокуратуре сообщили, что полное восстановление подачи электроэнергии жителям Карелии остается на особом контроле прокуратуры.