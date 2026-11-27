Арбитражный суд Карелии рассматривает спор между КЭО и «ЭкоЛайн» на общую сумму более 2 млрд рублей

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Арбитражный суд Карелии рассматривает мусорный спор на миллиард рублей.

ООО «ЭкоЛайн» судится с «Карельским экологическим оператором» и требует с него 816 842199 руб. 63 коп. задолженности по оплате услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов.

КЭО направил встречный иск к «ЭкоЛайн» с требованием взыскать штрафные санкции, начисленные в связи с нарушением условий заключенных контрактов: нарушения периодичности вывоза ТКО. Компания требует солидную сумму.

На заседании 26 ноября суд удовлетворил ходатайство «Карельского экологического оператора» об увеличении размера встречных исковых требований до 1 237 864 777 руб. 81 коп. и приобщении к материалам дела доказательств в обоснование иска. Судебное разбирательство отложили на 22 декабря.