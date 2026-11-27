Пудожский районный суд взыскал расходы, связанные с целевым обучением

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Пудожская ЦРБ обратилась в суд с иском о взыскании денег по договору о целевом обучении. Согласно документу, выпускник после окончания учебы должен был трудоустроиться в больницу и отработать там не менее трех лет.

В период учебы медучреждение выплачивало студенту стипендию и подготовило рабочее место, но в установленный срок молодой специалист не приступил к трудовой деятельности.

Договориться полюбовно с «целевиком» не удалось, и дело дошло до суда, который обязал выпускника вернуть выплаченную стипендию в размере 85 тысяч, а также возместить расходы по уплате госпошлины.

Решение суда не вступило в законную силу, уточнили в паблике судебной инстанции.