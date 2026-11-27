Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Ингвар Йоунссон скончался от рака

Фото: Алиса ИИ

Бывший вратарь сборной Исландии по футболу, участник чемпионата Европы 2016 года Ингвар Йоунссон ушел из жизни в возрасте 37 лет. Об этом сообщил клуб «Викингур», за который выступал голкипер.

Отмечается, что футболист скончался в кругу семьи 25 ноября. В 2025 году у него диагностировали рак. В клубе выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

Ингвар Йоунссон попал в заявку сборной Исландии на Евро-2016, где команда произвела фурор, выбив Англию и добравшись до четвертьфинала. Всего за национальную команду Йоунссон провел восемь матчей.

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