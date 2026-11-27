В Карелии размер выплаты составил более 4,8 млн рублей для Арктической зоны и более 3,9 млн рублей для остальной территории республики

фото «Петрозаводск говорит»

В региональном министерстве социальной защиты Карелии рассмотрели 8 заявлений от детей-сирот на предоставление жилья, из них по 6 принято положительное решение. Детям-сиротам выдадут шесть сертификатов на покупку квартиры.

С начала года жильем обеспечены 92 человека из категории детей-сирот. Из них 31 человек воспользовался правом на единовременную выплату на покупку жилья. В 2026 году сертификаты на покупку жилых помещений получили 28 человек, еще 29 гражданам были выданы соответствующие свидетельства.

В министерстве пояснили, то граждане из числа детей-сирот, достигшие 23-лет, могут получить выплату из бюджета на приобретения жилья или погашения ипотеки. В четвертом квартале 2026 года размер выплаты составил более 4,8 млн рублей для Арктической зоны и более 3,9 млн рублей для остальной территории Карелии.

В республиканском бюджете на 2026 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено более 401,4 млн. руб. Планируется, что жилыми помещениями будут обеспечены 135 граждан.