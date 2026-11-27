Премьера прошла на конференции AI Journey: робот Юни от Сбера выступил на льду в паре с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой

Фото: Пресс-служба Сбера

Ледовое представление с участием человекоподобного робота стало возможным благодаря работе ведущих инженеров центра робототехники Сбера.

Юни исполнил танцевальные комбинации, взаимодействовал с партнёром по льду и сохранял равновесие на скользкой поверхности. За каждым его движением стоит сложнейшая инженерная работа: необходимо не только обеспечить устойчивость и точность, но и добиться синхронности, без которой невозможно настоящее сценическое взаимодействие.

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С точки зрения развития робототехники проект имеет большое значение. Опыт, полученный в таких нестандартных условиях, пригодится в более широких областях — от промышленности до повседневных задач.

Сложность задачи подчёркивает старший вице‑президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев:

Лёд — очень сложная среда для робота, и каждый элемент Юни — это большая инженерная работа над равновесием, координацией и взаимодействием с партнёром. Для нас это важный этап развития робототехники: мы учим роботов не просто выполнять отдельные команды, а действовать в меняющейся физической среде.

Основой постановки стала русская сказка «Царевна‑лягушка». Мини‑спектакль объединил сразу несколько сфер — фигурное катание, театр, музыку и робототехнику. Над художественной частью работали композитор Пётр Дранга и режиссёр‑постановщик Илья Авербух. Их цель выходила за рамки технологической демонстрации: требовалось органично соединить пластику человека и движения робота, чтобы получилась цельная история.

Проект видят как начало большой творческой линии. Как отметил старший вице‑президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин:

Мы задумали сделать не только демонстрацию уникальных возможностей роботов, но и первый шаг к ледовому шоу „Русские сказки“, в котором роботы становятся полноценными участниками представления — наравне с лучшими фигуристами нашей страны. Российский культурный код дарит нам вдохновение и даёт пространство для смелых экспериментов.

Такой синтез технологий и искусства открывает новые возможности — и не только для шоу‑индустрии: опыт, полученный на льду, поможет развивать роботов для работы в сложных и динамичных условиях.