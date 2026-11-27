Пряжинский суд признал незаконным перевод земель для индивидуального жилищного строительства в рекреацию в карельской деревне

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Суд отменил решение о переводе нескольких участков земли в «самой веселой деревне» Карелии под рекреацию. Дело об изменении вида разрешенного строительства в Киндасово рассмотрел Пряжинский суд, решение было вынесено 24 ноября.

Как следует из материалов дела, владельцы пяти земельных участков, для которых установлен вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, обратились в районную администрацию с заявлением предоставить им разрешение на условно разрешенный вид использования участков - «Отдых (рекреация)».

Суд установил, чтоб при принятии решений о переводе земель были допущены нарушения. В частности, администрация не уведомила о проведении публичных слушаний, лишив возможности местных жителей заранее узнать о процедуре, ознакомиться с планом и выразить свою позицию. Слушания проводились исключительно в интернете, без предоставления возможности очного участия и направления письменных замечаний и предложений. Ответчики не смогли доказать факт уведомления собственников о проведении публичных слушаний.

Суд пришел к выводу, что изменения вида использования участков влияет на антропогенную, транспортную и экологическую обстановку в Киндасово, затрагивает права и законные интересы жителей населенного пункта и правообладателей смежных участков. Суд счел, что постановления администрации были приняты незаконно.

«Принцип защиты свободы экономической деятельности не допускает реализации частного интереса в обход императивных градостроительных процедур и за счет нарушения публичных прав жителей населенного пункта.», - отметили в суде, добавив, что владельцы участков снова могут обратиться за разрешением с соблюдением процедуры публичных слушаний.