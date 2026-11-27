Задолжавшую больше 1,4 млн рублей алиментщицу принудительно заставили работать

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Жительница Олонецкого района, 34-летняя мать двоих несовершеннолетних детей, долгое время – с июня прошлого года по март этого года не платила алименты, задолжав в итоге на их содержание больше 1,4 млн рублей.

Нерадивую мать пытались образумить, даже привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, но женщина продолжила уклоняться от своих родительских обязанностей.

Тогда было возбуждено уголовное дело, прокуратура Олонецкого района поддержала обвинение в отношении женщины. Суд признал олончанку виновной в неоднократной неуплате алиментов без уважительных причин и приговорил к принудительным работам, рассказали в прокуратуре Карелии.

Суд на восемь месяцев отправил женщину на принудительные работы. Из ее заработка будут ежемесячно удерживать 10 % в доход государства. Наказание жительница Олонецкого района будет отбывать в исправительном центре.