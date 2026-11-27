Скончался российский актер театра и кино Владимир Мельников. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на театр «ГЛАС», в котором служил артист.
Известно, что Мельников ушел из жизни 26 ноября. Причина смерти артиста не называется. Ему было 72 года. Информации о дате и месте прощания с актером пока нет.
Владимир Мельников известен широкому кругу зрителей по своим ролям в популярных сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Один против всех». Всего на его счету несколько десятков ролей в фильмах и сериалах.
Ранее сообщалось о том, что российский болельщик умер на матче Лиги чемпионов в Баку.