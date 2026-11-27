27 ноября в Карелии будет облачно, по восточным районам — снег

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 27 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. По восточным районам ожидается небольшой снег и слабая метель. По западной половине без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток: -2,-7°С, на северо-востоке местами до 0°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, а на дорогах — гололедица. Ветер будет дуть северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток: -3, -5°С. Атмосферное давление будет расти.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале -3 °С,

в Кеми 0°С,

в Кондопоге 0 °С,

в Медвежьегорске -1 °С,

в Олонце -2 °С,

в Пудоже -1°С,

в Сегеже -1 °С,

в Сортавале -2°С,

в Суоярви -3 °С.