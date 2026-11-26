20 бригад пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов в республике

фото «Петрозаводск говорит»

Более 100 человек пытаются вернуть электричества в дома жителей Карелии после снегопада и мокрого снега.

По данным вице-премьера регионального правительства Виктора Россыпнова, восстановлено энергоснабжение в Вилге, Крошнозере, Ёршнаволоке, Ладве, Суйсари, Ялгубе и Пиньгубе, Киндасово, Верхних Важинах и Выжинской пристани, Лехте, Шуезере и Петрозаводске.

Но без электричества частично остаются поселок Нелгомозеро, деревни Лососинное, Машезеро, Шапшезеро, СНТ д. Орзега.

Региональные власти заверяют, что работы ведутся круглосуточно.