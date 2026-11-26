Доля расходов на повседневные покупки почти не меняется, а вот приоритеты перестраиваются заметно. Но самые показательные перемены — не в покупках

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Специалисты ВТБ оценили, как банковские клиенты в России распоряжаются деньгами на разных этапах жизни. Динамика предсказуемая, но неравномерная: с годами растет доля расходов на здоровье и повседневные покупки, а число владельцев сбережений увеличивается почти в десять раз — с 5% среди несовершеннолетних до 48% среди клиентов старше 70 лет. Кредитная активность при этом достигает максимума в 31–50 лет.

Во всех возрастных группах главной статьей расходов остаются супермаркеты, но их доля меняется волнообразно: 41% у клиентов 6–18 лет, 34% в группе 19–30 лет и 45% у тех, кому больше 70.

Наиболее заметные изменения видны в расходах на здоровье: с 3% в группе 6–18 лет до 14% у клиентов старше 70 лет. Одновременно с 6,4% до 0,2% сокращается доля трат на театры и кино, а на спортивные товары снижается с 0,4% до 0,2%.

Вклад или накопительный счет от 1 тыс. рублей с годами встречается все чаще: у 5% клиентов 6–18 лет, у 12% в группе 19–30 лет, у 17% в возрасте 31–40 лет и у 23% у 41–50-летних. В 51–60 лет сбережения есть у 31%, а в группе 61–70 лет — у 40%.

Самые крупные пополнения накопительных счетов делают клиенты 41–50 лет — в среднем 19,9 тыс. рублей. У 31–40-летних и 51–60-летних сумма около 18 тыс. рублей, у клиентов до 18 лет — 9,5 тыс., у тех, кто старше 70, — 11 тыс. рублей.

Кредитная активность достигает пика у 31–50-летних, то есть в период создания семьи, покупки жилья и крупных трат. Ипотеку чаще всего оформляют в 31–40 лет: 11% против 8% в группе 41–50 лет и 3% среди 51–60-летних. После 60 лет долговая нагрузка идет на спад, а доля автокредитов у клиентов старше 70 лет падает до 0,1%.