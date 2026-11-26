Врач рассказал о неприятных последствиях привычки спать с мокрой головой

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Трихолог Рафаэль де Кристо рассказал об опасности, которую несет привычка спать с мокрыми волосами. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отметил эксперт, теплая и влажная среда во время сна может провоцировать размножение микроорганизмов. У некоторых людей это может привести к возникновению проблем с кожей головы. Важно и то, что мокрые волосы больше подвержены ломкости и выпадению.

Тем людям, которые любят мыть голову перед сном, врач рекомендует промокнуть волосы от излишков воды полотенцем, не растирая их, а затем подсушить феном на умеренной температуре. Также медик посоветовал не завязывать мокрые волосы в пучок.

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