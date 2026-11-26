В центре национального района снова проблемы со светом, на улицах также потемки

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В Пряжинском районе снова коллапс. Без света осталась часть центра национального района. Три назад значительная часть населенного пункта уже оставалась без важных коммунальных благ из-за липкого снега на проводах. В домах пряжинцев не было ни воды, ни отопления, ни электричества.

Вечером 26 ноября в Пряже снова аварийное отключение электроснабжения. По словам главы администрации района Дмитрия Буевича, электричества нет в северной части Пряжи, также нет уличного освещения. Работы по восстановлению электроснабжения проводятся, но Буевич не назвал конкретных сроков. Он призвал граждан быть осторожными в потемках и принес извинения.

«Петрозаводск говорит» ранее писал, что в Лососинном семьи с детьми вынуждены были покидать остывающие дома из-за отсутствия электричества.