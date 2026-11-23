В Карелии люди остались без жизненно важных ресурсов

Фото: Петрозаводск говорит

Значительная часть жителей поселка Пряжа вынуждены обходиться без: воды, электричества и отопления.

«Уважаемые жители поселка Пряжа! В связи с налипание мокрого снега на электрические провода, произошло отключение электроэнергии в большей части поселка. На электросетях ведутся ремонтные работы. Из-за отсутствия элктроэнергии не работает водонапорная башня. Всем терпения»,

- написала в своем паблике администрация Пряжинского городского поселения.

Отключение света началось около 18:00 22 ноября и затронуло почти половину домов в поселке. Для многих это стало серьезным испытанием. Многодетная мать из Пряжи рассказала, что вынуждена готовить еду на портативной газовой горелке, так как в доме нет ни света, ни воды, электрическое отопление не работает.

«Сегодня дети в школу пошли голодными - нет возможности приготовить дома еду», - призналась одна из мам.

Без света временно оказалась и местная больница. Главный врач Валентина Рябова сообщила, что из-за этого даже пришлось задержать обед для пациентов. К счастью, благодаря оперативным действиям электриков, удалось обеспечить электроснабжение этого важного объекта. Тем не менее, большая часть поселка по-прежнему остается в темноте.