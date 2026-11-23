Специалист сказала, как утром прогнать сон

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Просыпаться по утрам по будильнику непросто – требуются выдержка, дисциплина, иногда помогают лишь пинки. Поздней же осенью, когда темно и от этого как-то в целом нелегко психологически, людям особенно тяжело вставать по утрам. Многие испытывают сонливость и слабость, даже если высыпаются.

Что поможет побороть утреннюю сонливость, а что окажется бесполезным – рассказала «Российской Газете» заслуженный врач России Ольга Шарапова. Специалист дала простые советы, при этом достаточно эффективные.

Кофе с шоколадкой или пирожным не помогут справиться с этим состоянием, подчеркнула доктор. Кофе если и разбудит, то ненадолго, а может и вообще не подействовать, сладости же только усилят желание зарыться в подушки. А вот прогулка на свежем воздухе существенно взбодрит, добавила она.

Шарапова напомнила, что обязательно нужно завтракать, включив в меню белки. И потом – на воздух: можно сходить за хлебом, погулять с собакой, пройти пару остановок пешком по пути на работу. Утренняя прогулка на свежем воздухе избавит от сонливости, заключила она.

Специалист также посоветовала в первые полчаса после пробуждения включите свет в комнате, постоять на балконе: свет и свежий воздух помогут проснуться, по мнению врача.