Пассажирка получила травмы в ДТП на трассе в Карелии

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Дорожное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 22 ноября, в 19:40 на 865 километре автодороги «Кола» в Кемском округе. Там автомобиль ГАЗель съехал в кювет.

В аварии получила травмы пассажирка 1953 года рождения.

За рулем находился житель Мурманской области 1973 года рождения. Освидетельствование водителя показало, что он был пьяным. Результат – содержание спирта в концентрации 0,74 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя составили административный материал за употребление алкогольных напитков после совершения ДТП и до проведения освидетельствования на состояние опьянения. Водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Ранее на севере Карелии с ночной дороги слетела легковушка. Сообщалось, что опасный поворот обернулся для пьяного водителя госпитализацией.