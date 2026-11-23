Объект возвели по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Начинается процесс лицензирования

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

Старая амбулатория занимала приспособленные помещения, которые уже не соответствуют современным требованиям. Построенное здание типовое, площадью 320 квадратных метров, тёплое и светлое. В нём два отделения — для взрослых и детей.

Штат амбулатории — 13 человек, в том числе три фельдшера и пять медицинских сестёр. Амбулатория оснащена всем необходимым оборудованием.

В 2026 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» также построили врачебную амбулаторию в Новой Вилге (Прионежский район) и фельдшерский пункт в Кедрозере (Кондопожский район).