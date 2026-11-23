На оживленной магистрали карельской столицы столкнулись три автомобиля

Фото: Петрозаводск говорит

Массовое ДТП произошло в один из минувших выходных на Древлянке в Петрозаводске. О происшествии рассказали в городской Госавтоинспекции.

В субботу, 21 ноября, в 14.09 в районе дома № 18 на Лесном проспекте 24-летняя водитель автомобиля Lada неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Hyundai. В результате машины столкнулись. Иномарку после столкновения отбросило на автомобиль Haval.

Водитель Lada не имела права управления транспортным средством и была в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в дорожной полиции.

В результате происшествия нарушительница получила травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.