Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание на улице Мерецкова

Фото "Петрозаводск говорит"

Вечером 22 ноября на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на улице Мерецкова в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место прибыли две единицы техники и девять специалистов. Выяснилось, что около дома №30 - это одноэтажный автосалон - вспыхнул автомобиль. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадал моторный отсек транспортного средства. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что Госавтоинспекция выступила с обращением к водителям Петрозаводска из-за сложной обстановки на дорогах.