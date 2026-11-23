Специалисты устраняют последствия непогоды

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В Пряжинском районе возникли проблемы с коммунальными ресурсами. Виной тому снег.

Из-за мокрого снега в Пряже пропадают то свет, то вода. О проблемах сообщил глава администрации района Дмитрий Буевич.

В поселке фиксируют перебои с электроснабжением, вызванные налипанием мокрого снега на провода. Отключение электричества повлекло за собой сбои в работе систем водоснабжения.

По сообщению местных властей, аварийные службы приступили к ликвидации последствий непогоды. Жителей Пряжи попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам. Сроки устранения аварии пока не уточняются.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о грядущем похолодании.