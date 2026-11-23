Медик посоветовала есть свеклу и зелень для сохранения здоровья важного органа

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Врач Елена Желянина перечислила продукты, которые помогут сохранить здоровье печени. Слова специалиста приводит News.ru.

Так, медик рекомендовала есть зелень и свеклу. Помимо этого в рацион нужно включить яйца и бобовые, а также нежирное мясо. Эти продукты богаты белками и аминокислотами, необходимыми для синтеза ферментов.

Желянина добавила, что цветная и брюссельская капуста, а также брокколи тоже полезны для печени. Они богаты глюкозинолатами, которые помогают ферментам организма работать эффективнее.